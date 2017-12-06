Колония для пожизненно осужденных «Белый лебедь» загорелась из-за замыкания

Предварительной причиной пожара в колонии строгого режима в пермском Соликамске стало замыкание электропроводки, ИК-1 работает в штатном режиме. Об этом в среду, 6 декабря, пресс-секретарь ГУФСИН по Пермскому краю Станислав Волегов сообщил РИА Новости.

Возгорание кровли административного здания произошло 5 декабря в 21.15 по местному времени (19.15 мск) в ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю (колония строгого режима). На место возгорания были вызваны пожарные расчеты исправительных колоний ГУФСИН России по Пермскому краю, а также расчет сил МЧС. Жертв и пострадавших нет.

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«По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки на крыше. Сейчас специальная комиссия выясняет причины возгорания и ущерб. Повредилась крыша здания, само трехэтажное здание не пострадало, колония работает в штатном режиме», — сказал Волегов. Он отметил, что во время пожара попыток побега среди заключенных не было.

Как тюрьма «Белый лебедь» функционирует с 1938 года. В самый разгар сталинских репрессий сюда отправляли политических заключенных — главным образом священников. Из-за сурового режима срок жизни заключенных, осужденных за особо тяжкие преступления и приговоренных к пожизненному лишению свободы, обычно составляет от трех до семи лет.

За узниками «Белого лебедя» всюду наблюдают видеокамеры; если они подходят к окну, срабатывает сирена. Когда открывается глазок в камере, осужденные должны встать к стене лицом с поднятыми руками, прижатыми к стене ладонями наружу. Среди знаменитых заключенных «Белого Лебедя» — вор в законе Вася Бриллиант (Василий Бабушкин), который провел в лагерях более 40 лет, и террорист Салман Радуев.