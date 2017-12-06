Найден способ довезти бургеры до дома теплыми

Пользователь Twitter изобрел способ доставлять домой фастфуд теплым и поделился им со своими подписчиками.

Пользователь под ником @canceric, живущий в американском Сиэтле, поместил пакет из «Макдоналдса» на заднее сиденье своей машины и включил его обогрев, чтобы еда оставалась теплой и вкусной. «Я надеюсь, что каждый, кто в меня не верил, увидит это», — подписал он опубликованные фотографии.

Комментаторы восхитились его идеей и принялись благодарить блогера и делиться снимками, на которых они используют его совет. За три дня пост набрал почти 50 тысяч лайков, а 15 тысяч человек им поделились.

Как выяснилось из комментариев, похожим способом можно довезти до дома и мороженое. Но для этого надо, наоборот, включить кондиционер на полную мощность и направить на пассажирское сиденье.

В конце ноября в социальных сетях прославился любитель фастфуда, сам приготовивший себе сэндвич с огурчиками среди ночи, когда увидел, что единственный сотрудник ресторана спит. С утра он занес деньги за продукты в заведение и признался, что был пьян. Представители сети фастфуда отметили, что никто не должен заходить на кухню ресторана, однако похвалили кулинарные способности мужчины.