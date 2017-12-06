Россиян предупредили о новогодних атаках хакеров на банковские счета

Хакерские атаки на счета россиян перед Новым годом усилятся. Об этом заявил замначальника главного управления Центробанка по безопасности и защите информации Артем Сычев в интервью «Российской газете».

«Злоумышленники готовятся к атакам под Новый год, в самый пик платежей, пока же их активность упала», — сказал он.

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Сычев сообщил о новом мошенничестве с помощью мобильных телефонов. Схема нацелена на людей с небольшим достатком и предпринимателей, занимающихся мелким бизнесом. Чаще всего она применяется в маленьких городах.

«Человеку присылают сообщение, в котором написано: вы заявки на кредит подавали, мы новый банк, готовы кредит выдать, но у нас в вашем городе представительства нет, поэтому, пожалуйста, такую-то сумму по такому-то счету перечислите, а мы вам пришлем договор и деньги», — рассказал представитель ЦБ.

Он отметил, что массовая рассылка ориентирована на людей в возрасте от 30 до 45 лет. Ранее злоумышленники работали с людьми пожилого возраста, но сейчас они стали реже попадаться на уловки.

По данным аналитического центра Zecurion, объем краж с банковских карточек россиян в прошлом году составил 650 миллионов рублей, в нынешнем году он может возрасти до 750 миллионов рублей.