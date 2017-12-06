Названа причина прекращения разработки российского «ядерного поезда»

Перспективные боевые железнодорожные комплексы (БЖРК) «Баргузин» не былы включены в новую госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы из-за нехватки средств. Об этом источник в российском ОПК сообщил ТАСС.

Отмечается, что вместо «Баргузина» деньги будут направлены на проекты межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» и «Рубеж». Создание БЖРК было остановлено осенью и последней выполненной по нему работой стало бросковое испытание с Плесецка ракеты «Ярс».

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«"Атомный поезд" не войдет и в новую ГПВ до 2027 года. Причиной такого положения дел стала нехватка финансовых средств — на все ракетные программы для РВСН денег нет, пришлось временно пожертвовать "Баргузином" ради "Сармата" и РС-26 "Рубеж", включенных в новую госпрограмму», — рассказал собеседник агентства.

О создании в России нового БЖРК было объявлено в конце 2012 года. Он призван заменить комплекс 15П961 («Молодец»), стоявший на вооружении с 1989 года до начала 2000-х годов. Один комплекс (железнодорожный состав) должен иметь шесть пусковых установок стратегических ракет.

«Баргузин» планировалось оснащать межконтинентальными баллистическими ракетами РС-24 «Ярс». В сентябре 2017 года Россия выполнила испытательный пуск такой ракеты шахтного базирования с разделяющейся головной частью.