Порошенко узрел «руку Москвы» в освобождении Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его шокировало поведение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом он сказал в ходе посещения Львовской области, передает телеканал «112 Украина». По мнению главы государства, оппозиционер согласовал свои действия с Москвой.

«Враг все больше делает ставку, чтобы бить в спину, взрывать изнутри, дестабилизировать ситуацию на Украине. Я не раз об этом рассказывал, что в Москве не жалеют сил. И денег у них — куры не клюют. Я думал, меня трудно чем-то удивить, но то, что вчера увидела и услышала вся страна, ошеломило и шокировало всех», — заявил Порошенко.

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Он поблагодарил силовиков за профессиональную работу по защите национальных интересов и государственности. «Но что радует, так это то, что украинцы еще раньше наших силовиков раскусили профинансированную из Москвы гоп-компанию. И поэтому проигнорировали "лагерь" под Радой», — отметил глава государства.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. По данным Генпрокуратуры Украины, политик устраивал протестные акции на деньги окружения бывшего президента страны Виктора Януковича. Бывший губернатор назвал эти обвинения наглой ложью.

Через несколько часов после задержания Саакашвили освободили его сторонники. Они окружили микроавтобус, в котором находился политик, и взломали дверь машины.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет Россию страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.