На побережье Чукотки обнаружили огромные змеевидные организмы

Жители Чукотки после штормов начали находить на побережье огромные змеевидные организмы. Об этом говорится на сайте национального парка «Берингия».

Как пояснили сотрудники нацпарка, это не морские змеи и не гигантские черви: «Нереоцистис Лютке (Nereocystis luetkeana) – это представитель бурых водорослей. В наших морях вид заносный — «американец», который распространен вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки от острова Уналашка до Калифорнии».

Ствол этой водоросли достигает до 25 метров в длину и постепенно расширяется к верху. На конце ствола находится напоминающий голову змеи пузырь диаметров до 20 сантиметров. Из него растут ветки, к которым прикрепляются длинные листья-пластины.

Нереоцистис — однолетнее растение, которое встречается на глубинах до 20 метров. Начинает расти в феврале, а в декабре отделяются от грунта и «отправляется в путешествие по Тихому океану». Чаще всего стволы этих водорослей выбрасывает на Алеутских и Командорских островах.

