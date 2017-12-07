Покупателем самой дорогой картины в мире оказался саудовский принц

Картину Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» за рекордные 450,3 миллиона долларов приобрел саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд. Об этом пишет The New York Times.

Обладатель самой дорогой картины в мире ранее не был известен как коллекционер предметов искусства. О его финансовом состоянии информации также мало. Журналисты издания выяснили, что принц находится в дружественных отношениях с 32-летним кронпринцем и главой Национального антикоррупционного комитета Мохаммедом бин-Сальманом, который в начале ноября приказал задержать 11 принцев Саудовской Аравии по подозрению в коррупции.

Отмечается, что покупка мусульманским принцем картины с Иисусом Христом за такую беспрецедентную сумму может вызвать негодование у религиозных граждан Саудовской Аравии — в Исламе Христа называют не спасителем, а только одним из пророков. При этом художественное изображение пророков может рассматриваться как святотатство.

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The New York Times подчеркивает, что кронпринц Мохаммед бин-Сальман находится в дружественных отношениях с властями эмирата Абу-Даби. Так они объясняют информацию, что «Спасителя мира» включат в экспозицию первого филиала французского музея искусств Лувр в городе Абу-Даби.

«Спаситель мира» ушел с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 400 миллиона долларов 16 ноября. Начальная цена лота составляла 100 миллионов в американской валюте. Сумма сделки оказалась рекордной для выставленного на аукцион произведения искусства. Окончательная стоимость вместе со всеми сборами, комиссиями и налогами составила 450,3 миллиона долларов.