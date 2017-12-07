Подмосковье презентовало в Швейцарии свой инвестпотенциал

Делегация Московской области презентовала инвестиционный потенциал региона иностранному бизнес-сообществу в ходе роуд-шоу в швейцарском Базеле. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Швейцария и Россия давно являются партнерами. Наши отношения продолжают развиваться, но нам хотелось бы лучше. Правительство работает для улучшения инвестиционного климата как для бизнеса, так и для жителей региона», — отметил заместитель министра инвестиций и инноваций Подмосковья Антон Логинов.

По его словам, в настоящее время инвесторов больше всего интересует кадровые ресурсы региона. В связи с этим он рассказал, что на территории Подмосковья работают шесть университетов, которые ежегодно выпускают более 18 тысяч человек со средним специальным образованием. Кроме этого, некоторые компании открывают свои кафедры на базе университетов и обучают на них студентов с последующим трудоустройством на предприятии.

В свою очередь, основатель и председатель Швейцарско-Российского Форума (Swiss Russian Forum) Беатрис Ломбард-Мортен рассказала, что год назад швейцарский бизнес начал проявлять повышенный интерес к инвестициям в российскую экономику. «Несмотря на санкции против России, интерес к экономическому сотрудничеству с Россией продолжается», — подчеркнула она.

Подмосковная делегация прибыла в Швейцарию накануне, члены регионального правительства посетили академию профессиональной подготовки управляющего персонала и специалистов молочной отрасли и АПК, а также сыродельных производств в Фрибуре.

Swiss Russian Forum поддерживает и организует междисциплинарный обмен знаниями и опытом между Швейцарией, Лихтенштейном и Россиской Федерацией, с целью развития устойчивой экономики, говорится на сайте проекта.