Подмосковье и Швейцария разработают совместные программы обучения сыроваров

Московская область планирует разработать со Швейцарией совместные программы обучения сыроваров и фермеров, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Юрий Зубарев. Его слова передает в среду, 6 декабря, корреспондент «Ленты.ру».

Подмосковная делегация находится с рабочим визитом в Швейцарии с 6 по 8 декабря. Перед началом официальной презентации сырного кластера они посетили академию профессиональной подготовки управляющего персонала и специалистов молочной отрасли и АПК, а также сыродельных производств в Фрибуре. В частности, швейцарцы провели для российских гостей экскурсию по цехам сырного производства и показали процесс производства одного из самых известных сортов сыра грюер.

«Мы побывали в университете, который учит сыроваров, и договорились с нашими швейцарскими коллегами, что мы будем разрабатывать совместные программы подготовки и сыроделов, и фермеров по новым критериям, по новой инвестиционной технологии, которая принята в Европе. Безусловно, коллегам из Швейцарии это интересно», — сказал Зубарев.

По его словам, разработкой новой программы обучения займется Московский областной университет совместно с академией профессиональной подготовки сыроделов Фрибура. «Сейчас мы запросили учебные планы от университета, чтобы мы их перевели и поняли, что нам не хватает и организовали совместную программу», — добавил он.

24 октября министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев рассказал, что на территории Дмитровского района планируется создать кластер компаний по производству сыра и переработке сырной продукции. По его словам, кластерный подход позволит нивелировать потенциальные риски, связанные с ростом производства сырого молока.

1 июня сообщалось, что на территории агрокомплекса «Яхромский» построят два завода по производству сыров. Соответствующие соглашения губернатор Андрей Воробьев подписал с торговым домом «Николаев и сыновья», а также итальянской компанией «Сфоджатек» (Sfoggiatech) на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).