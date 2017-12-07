Создан «умный» писсуар с экраном

Голландский стартап Mr.Friendly создал умный писсуар со встроенным экраном. Об инновационном изобретении сообщает The Next Web.

Благодаря встроенным датчикам устройство определяет когда к нему подходит мужчина. После этого оно автоматически запускает рекламу на экране. Вместе с этим, создатели разработали «Облачный Центр Управления», из которого оператор может полностью контролировать умный писсуар.

«Mr.Friendly понимает важность поиска момента, когда человек наиболее открыт для получения информации, — говорится на сайте производителей. — Лучший момент — это когда человек не может сбежать или отвлечься и сосредоточен на вашем сообщении. Это случается крайне редко, особенно в современно мире».

Также создатели отмечают, что их изобретение не тратит воду, экономично и не распространяет запахов. Цена умного писсуара не раскрывается.