Госдеп прокомментировал возможный отказ сборной США от Олимпиады-2018

Сборная США с нетерпением ждет Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщила представитель Госдепа Хезер Науэрт, слова которой приводит «Р-Спорт».

«США с нетерпением ждут участия в Олимпийских играх в Южной Корее. Мы уверены, что обязательства правительства Южной Кореи по проведению безопасных и успешных Игр оправдается. Мы поддерживаем их усилия на этом направлении», — заявила Науэрт.

Ранее 7 декабря постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что вопрос участия сборной США в Играх в Пхенчхане остается открытым. По ее словам, все будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове. Хейли пояснила, что администрация Белого дома примет все меры, чтобы защитить членов национальной команды.

Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной. Власти КНДР в ответ на масштабные совместные учения войск Южной Кореи и США назвали войну неизбежной. Они посчитали, что учения являются свидетельствами подготовки к нанесению удара по КНДР.

Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.