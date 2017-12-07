Россияне отказались верить в экономику

Абсолютное большинство россиян (76 процентов) заявили, что, невзирая на сложную экономическую ситуацию в стране, живут в целом неплохо, а заработанных средств на основные расходы им хватает. Об этом свидетельствуют данные опроса холдинга «Ромир», копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Лишь три процента респондентов признались, что денег в их семьях хватает для совершения крупных покупок, а позволить себе дорогие покупки, например, автомобиль или квартиру, могут только 0,2 процента опрошенных. При этом около 21 процент респондентов пожаловались на тяжесть своего финансового положения, из них около четырех сказали, что «еле сводят концы с концами».

Материалы по теме Свободное падение Почему пора готовиться к новому глобальному кризису

Отвечая на вопросы о перспективах своего финансового положения, большинство россиян признались, что не ждут кардинальных изменений (67 процентов). 15 процентов опрошенных высказали надежду на улучшение своих доходов, а 18 процентов, напротив, ждут ухудшения ситуации.

«Разница между позитивными и негативными прогнозами составила всего три процентных пункта со знаком "минус", что в целом является не столь тревожным показателем. Несколько пессимистичнее обстоит ситуация с прогнозами на развитие общей экономической ситуации в стране», — говорится в исследовании.

Похожий расклад наблюдается в экономических прогнозах россиян на ближайший год: большинство не верят в существенные изменения (53 процента), около 20 процентов надеются, что ситуация изменится в лучшую сторону, а 26 процентов респондентов ждут ухудшения.

В опросе приняли участие две тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет из всех регионов России.

Согласно данным Росстата, число бедных в России оценивается в 21,1 миллиона человек — это люди, чей доход не превышает прожиточный минимум.