Жители Свободного подскажут властям стратегию развития города

Жители Свободного смогут предложить идеи по развитию своего города. Для этого 7 декабря начала работу краудсорсинговая онлайн-платформа чего-хочет-свободный.рф. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Предложения горожан будут рассмотрены экспертами и учтены при создании стратегии пространственного развития Свободного, которую по распоряжению правительства России разрабатывает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

На сайте представлена карта, на которой жители города будут отмечать территории, нуждающиеся в преобразованиях, указывать на текущие проблемы и предлагать пути их решения. В дополнительном разделе «Рассказать о городе» будет опубликована информация о том, каким Свободный видят сейчас и каким — в ближайшем будущем.

Активная фаза краудсорсинга продлится до конца января 2018 года. Сбор идей — один из первых этапов разработки документа, который определит вектор развития Свободного до 2030 года. Помимо этого, для приоритетных направлений и решения первоочередных задач городского развития к осени 2018 года будет разработан объемно-пространственный регламент, который установит требования к застройке городских территорий.

«Положительный опыт сбора мнений горожан через краудсорсинговую платформу мы получили при реализации программы "Пять шагов благоустройства", которую мы разработали при поддержке Фонда развития моногородов. За 3 месяца работы краудсорсинговая платформа моногорода.рф собрала более 6000 идей жителей моногородов, 70 процентов из которых касались городской среды. Эти предложения помогли местным муниципалитетам выстроить планы по благоустройству городов на годы вперед. Таким же образом данные, которые мы получим через сайт чего-хочет-свободный.рф, станут уникальным источником информации о потребностях жителей Свободного и найдут отражение в Стратегии пространственного развития Свободного», — отметил гендиректор АИЖК.

Мэр города Свободного Юрий Романов добавил, что власти постараются сделать все возможное, чтобы вовлечь наибольшее количество жителей. «Платформа чего-хочет-свободный.рф должна стать тем местом, где будет сосредоточено максимальное количество мнений и предложений. Нам важно услышать эти мнения, чтобы максимально объективно составить картину того, каким люди хотят видеть свой Свободный, и выбрать правильное направление для принятия последующих решений», — сказал он.

«Основная задача запуска краудсорсинговой платформы заключается в том, чтобы жители Свободного могли поучаствовать в городских изменениях активно, как люди, которые выдвигают предложения. Нужно, чтобы жители Свободного приняли участие в происходящих преобразованиях и построили будущее своими руками», — отметил партнер партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов.

Свободный — третий по численности город в Амурской области. Hасположен на правом берегу реки Зея (левый приток Амура), в 150 км от Благовещенска. Площадь города — 22,5 тысячи гектар, население – 54 тысячи человек. В настоящее время в 14 километрах от города идет строительство одного из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов, который станет важным звеном проекта «Сила Сибири» и привлечет в город 4,5 тысячи специалистов.

Единый институт развития в жилищной сфере АИЖК был создан по приказу Правительства РФ на базе АИЖК в 2015 году.

