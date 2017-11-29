В Белгороде благоустроили набережную

В Белгороде после работ по благоустройству открыли набережную реки Везелки. Об этом сообщается в пресс-релизе КБ «Стрелка», поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 29 ноября.

В ходе работ берега реки связали пешеходными маршрутами, также на набережной проложили велодорожки и уложили более 1,5 тысячи квадратных метров гравийного покрытия и 10 тысяч квадратных метров плитки. Были установлены 202 светильника, 114 скамеек и 70 урн, а также отремонтированы существующие объекты инфраструктуры. Кроме того, были оборудованы две детские и одна спортивная площадки, а также площадка для выгула собак. Вдоль реки высадили хвойные деревья и травы и установили деревянные террасы, по которым можно спуститься к воде.

Благоустройство набережной было проведено в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Минстроя России и АИЖК. Дизайн-проект разработали архитекторы КБ «Стрелка» и реализовала компания «Белгородоблпроект». Изначально его планировалось реализовать в несколько этапов, однако в итоге все основные работы удалось завершить до конца 2017 года.

«Когда мы задумывали строительство набережной, мало кто из горожан верил, что идея получит свое воплощение в реальности. Мы проделали колоссальную работу — нам удалось войти в федеральный проект, благодаря которому получить софинансирование и привлечь к участию в разработке концепции КБ "Стрелка". Справились с поставленными задачами и наши строители, благодаря чему уже 5 августа в День города жители Белгорода смогли оценить первые результаты работы», — рассказал мэр города Константин Полежаев.