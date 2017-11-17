В Саратове закончилось благоустройство бульвара на улице Рахова

В пятницу, 17 ноября, открылся благоустроенный бульвар на улице Рахова. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру».

На текущий момент завершены основные строительные работы — асфальтировка тротуаров и велодорожки, монтаж плиточного покрытия и ограждений. Установлены четыре новые детские площадки, появились новые собачьи и спортивные площадки, столы для настольного тенниса и для шахмат и шашек. Смонтированы трубопроводы автополива, система освещения – количество светильников увеличилось с 58 до 169. Число скамеек на бульваре увеличилось с 48 до 143. Кроме того, на бульваре дополнительно высадили 195 лип и около 1500 кустов сирени, ирги, спиреи.

В настоящее время завершен только первый этап благоустройства части улицы Рахова, в последующие годы в планах администрации Саратова благоустроить улицу полностью.

Заказчиками дизайн-проекта выступили АИЖК и КБ «Стрелка» в рамках приоритетного проекта Минстроя России «Формирование комфортной городской среды», а разработчиками — саратовское архитектурное бюро SNOU Project и институт «Саратовгражданпроект». Дизайн-проект проходил процедуру общественных слушаний, в ходе обсуждения проекта учитывались предложения жителей Саратова. Работы по благоустройству выполнялись ООО «Волгадорстрой».

«Теперь это современный бульвар, украшающий центр нашего города. Это совместная заслуга региона и федерального центра. Я очень рад, что благоустройство общественных пространств вызвало большой отклик у жителей города. По проекту реконструкции улицы Рахова горожане выдвинули много идей и предложений, благодаря которым она так масштабно преобразилась, стала комфортным местом для прогулок и отдыха», — заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

«Мы занимаемся проектами благоустройства ряда центральных территорий Саратова — Театральной площади, улицы Рахова, набережной Космонавтов. Проектирование ведется за счет чистой прибыли АИЖК. Реализация проектов, в которой нам помогают власти и жители Саратова, позволит сформировать положительный инвестиционный климат в городе, а сам Саратов станет образцом современного города», — сказал в свою очередь заместитель генерального директора АИЖК Денис Филиппов.