Порошенко пришел в восторг после увеличения расходов на армию в бюджете Украины

Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook прокомментировал принятие Верховной Радой Украины государственного бюджета на 2018 год.

«Такого давно не бывало. До 31 декабря еще 24 дня, а Верховная Рада уже и бюджет проголосовала!» — написал Порошенко.

«Страна обороняется. На армию предусмотрено 86 миллиардов гривен, что почти на 25 процентов больше, чем в текущем году. Пятая часть бюджета будет использована на вооружение и военную технику, что на 34 процента больше, чем в этом году», — указал украинский лидер.

Также Порошенко заверил, что Украина развивается. «Это уже видно и по дорогам. Поэтому на следующий год на их строительство и ремонт заложили 40 миллиардов. Децентрализация и дальше будет увеличивать финансовую основу местных общин. Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, в скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов», — добавил он.

Президент Украины заявил о восстановлении уровня жизни в стране. «Все это – результат нашей совместной работы. Спасибо за него всем украинцам», — заключил Порошенко.

Верховная Рада приняла бюджет на 2018 год в четверг. За его принятие проголосовали 273 народных избранников. Бюджет рассчитан исходя из курса 29,3 гривны за доллар.