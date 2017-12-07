Порошенко поставил Раде ультиматум

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять с повестки дня старый законопроект «Об антикоррупционных судах». Об этом он в четверг, 7 декабря, сообщил на своей странице в Facebook.

По словам политика, завтра будет ровно месяц, как он предложил депутатам ускорить процесс создания Высшего антикоррупционного суда. Он отметил, что это было продиктовано желанием создать максимально благоприятные условия для принятия соответствующего закона, так как проект еще на стадии написания должен быть согласован между различными политическими силами.

«Мое предложение все еще в силе. Однако если в начале следующей недели я не увижу прогресса, в течение семи-десяти дней самостоятельно подготовлю и внесу соответствующий законопроект», — предупредил президент.

Порошенко посоветовал депутатам прислушаться к рекомендациям Венецианской комиссии и расчистить пространство для нового проекта.

В сентябре государственная казначейская служба Украины подтвердила, что средства, якобы принадлежавшие бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, были потрачены на дотации друзьям действующего главы государства Петра Порошенко. Ведомство подтвердило, что около 2 миллиардов гривен (примерно 4,4 миллиарда рублей) из конфискованных средств были распределены по статье «финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей».