Жену Порошенко заподозрили в краже денег у детей-инвалидов

Жена президента Украины Марина Порошенко может быть причастна к краже средств, выделяемых США и европейскими государствами в качестве гуманитарной помощи для детей-инвалидов. Об этом со ссылкой на источник в Минюсте Украины сообщает Luxembourg Herald.

По данным издания, в разных регионах страны регистрировались подставные фонды, которые получали помощь зарубежных благотворительных организаций. После получения денег фонды переводили средства на счета фирм и после этого закрывались.

Как утверждает Luxembourg Herald, жена Петра Порошенко лично контролировала весь процесс. Речь идет о десятках и даже сотнях миллионов долларов.

Среди тех, кто перевел деньги на помощь украинским детям-инвалидам, упоминается фонд Джорджа Сороса. В махинациях мог быть замешан замглавы президентской администрации Ростислав Павленко.

В октябре лидер оппозиционной фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко обвинила президента Украины в отмывании бюджетных денег через фиктивные контракты для армии.



