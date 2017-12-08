Воробьев пообещал выделить средства на ремонт Дома культуры «Мир»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочего визита в город Домодедово осмотрел Дом культуры и спорта «Мир». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 8 декабря.

«Дом культуры обязательно отремонтируем. Деньги выделим, в следующем году будет разработан проект. Единственно, о чем хочу попросить, чтобы было понятно, куда пойдут дети заниматься, пока будет ремонт. Я слышал, что здесь замечательные преподаватели, хочу сказать слова благодарности», — сказал Воробьев в ходе осмотра здания.

Он также поручил главе городского округа Александру Двойных встретиться с жителями и проговорить все детали.

В 2018 году будет составлена проектная документация на капитальный ремонт здания Дворца культуры и спорта, в которую будут включены: благоустройство территории и пешеходных зон, сквера, установка освещения, ремонт основных и вспомогательных помещений, уточнили в региональном правительстве.

6 декабря сообщалось, что за последние два года в области модернизировали свыше 20 Домов культуры и библиотек.

В начале сентября министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков заявил, что Московская область задействует множество ресурсов, чтобы обеспечить население спортобъектами. Он также отметил, что более 70 процентов жителей посещают физкультурно-оздоровительные площадки.