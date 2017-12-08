Отели приютили голливудских погорельцев

Сильные пожары в Лос-Анджелесе затронули, в том числе, престижные районы, где проживают знаменитые актеры и музыканты. Голливудские звезды покидают свои дома и дожидаются окончания стихийного бедствия в номерах престижных гостиниц класса люкс в отдаленных от пожара зонах. Об этом сообщает The Guardian.

Пока пожарные сражаются за сохранение дорогостоящих особняков в пригороде Лос-Анджелеса Бель-Эйр, богатые и знаменитые американцы спасаются в отелях класса люкс в Беверли-Хиллз, Голливуде и Брентвуде и наблюдают за распространением огня из окон своих номеров.

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Менеджеры престижного отеля Angeleno, приютившего множество знаменитостей, рассказали, что не знают точно, сколько человек смогли принять, но все проживают бесплатно, в спокойной обстановке и обеспечены питанием.

В Бель-Эйр среди гостей такие знаменитости, как Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу, Харрисон Форд, Дженнифер Лопес, Илон Маск и Бtйонсе.

Калифорнийские пожары названы самыми сильными за все время наблюдения. В этом году после пяти лет засухи в регионе огонь сложнее остановить из-за сильных ураганных ветров. Эвакуировано более 200 тысяч человек, общественные заведения закрыты.