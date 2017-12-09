Пьяный итальянец врезался в рождественскую ярмарку

В итальянском Сондрио автомобиль въехал в посетителей рождественской ярмарки в центре города. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает Rai News.

В результате инцидента пострадали четыре человека, один получил серьезные травмы. По предварительной информации, управлявший малолитражной Toyota Yaris мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался сбежать с места ДТП, но был задержан полицией.

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26 ноября запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» начала распространять через мессенджеры агитационные материалы, призывающие к атакам на рождественских ярмарках в Европе.

17 августа на улице Рамбла в центре испанской Барселоны микроавтобус наехал на пешеходов. Спустя некоторое время на проспекте Диагональ автомобиль сбил нескольких полицейских. В тот же вечер в городе Камбрильс еще одна группа террористов попыталась совершить атаку по барселонскому сценарию. Там среди пострадавших оказалась россиянка.

В середине декабря 2016 года в Берлине был совершен самый крупный теракт в Германии за последние годы. Исламист, выходец из Туниса Анис Амри протаранил на грузовике толпу на Рождественской ярмарке в центре города. Погибли 11 человек, еще около 50 получили травмы. Нападавший скрылся. Власти ФРГ квалифицировали произошедшее как теракт. Амри объявили в розыск, позднее он был убит в Милане в перестрелке с итальянской полицией.