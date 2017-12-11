Китайцы стали хозяевами электростанции в России

Китайская энергетическая компания впервые получил контроль на российском предприятии, занимающемся выработкой электричества. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает «Интерфакс».

Госкорпорация Huadian стала владельцем 51 процента Хуадянь-Тенинской электростанции в Ярославле. Доля российской энергетической компании ТГК-2 в предприятии сократилась до 49 процентов.

Материалы по теме Главный капитал Каких специалистов ждут на Дальнем Востоке

«Ранее бывший гендиректор ТГК-2 Андрей Королев отмечал, что доля компании в совместном предприятии может быть снижена в связи с текущей ситуацией в экономике России», — отмечает агентство.

Соглашение о создании Хуадянь-Тенинская ТЭЦ было подписано ТГК-2 и китайской Huadian в 2011 году, запуск станции мощностью 450 МВт в Ярославле состоялся в июне 2017 года. Это был первый и пока единственный российско-китайский проект в области электроэнергетики.

В июле Российский фонд прямых инвестиций и Банк развития Китая договорились о создании Российско-китайского фонда инвестиционного сотрудничества. Фонд сформируют в китайской валюте, его объем составит 68 миллиардов юаней (10 миллиардов долларов).

В ТГК-2 входят предприятия по производству электроэнергии в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей.

Госкорпорация China Huadian Corporation производит и поставляет электроэнергию, а также оказывает техническое обслуживание станций.