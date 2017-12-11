Мужчинам предложат выбрать крокодила для собственной куртки

В Москве в Третьяковском проезде открылся третий московский бутик французского дома мужской одежды и аксессуаров класса люкс Zilli, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наряду с регулярными сезонными коллекциями в магазине площадью 250 квадратных метров клиентам марки предлагаются вещи made-to-measure (по индивидуальному заказу). В частности, это куртки из крокодиловой кожи с воротником из меха норки. Покупатель может выбрать по своему вкусу цвета кожи и меха, а также оттенок металлической фурнитуры. Также можно заказать по мерке костюм, смокинг, рубашки, брюки и пиджаки.

Фото: Zilli 1 /3

Специальная лимитированная серия, созданная специально для Москвы, включает утепленные кашемировые пальто на меховой подкладке с воротником из меха шиншиллы, а также кардиганы, дубленки и пуховики, декорированные вставками из кожи крокодила.

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Ранее сообщалось о продаже самой дорогой из когда-либо уходивших с торгов сумок из кожи крокодила. Модель Niloticus Crocodile Himalaya Birkin 30 с бриллиантовой фурнитурой оценили в 2,3 миллиона гонконгских долларов (382 тысячи американских долларов). Информация о покупателе не разглашается, он участвовал в торгах по телефону.