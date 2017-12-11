Названы лучшие детские школы искусств Подмосковья

В Московской области сформирован рейтинг детских школ искусств, всего оценивались 208 ДШИ, проинформировала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 11 декабря.

Учреждения оценивались по 16 критериям, в том числе по качеству образовательного процесса, результативности в фестивалях и конкурсах, информационной открытости, уточнила зампред. Первое место в топе заняла Детская художественная школа в Электростали, второе место досталось ДШИ №1 имени Г.В. Свиридова в Балашихе, замыкает тройку лидеров художественная школа в Ивантеевке.

«Мы отмечаем увеличение количества обучающихся в подмосковных ДШИ. Сейчас в школах искусств занимаются более 92 тысяч ребят, что на 30 процентов больше, чем четыре года назад», — рассказала Забралова.

По ее словам, в этому году почти 800 выпускников школ искусств поступили в профильные профессиональные образовательные учреждения, две тысячи учащихся стали победителями международных, всероссийских и областных конкурсов.

6 декабря сообщалось, что на строительство новых детских школ искусств в Подмосковье до 2018 года будет выделено около 1800 миллионов рублей.

Сегодня в Московской области работают 210 муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры. В них обучаются 86 тысяч детей.