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Эксперты проверят реализацию программы «Усадьбы Подмосковья»

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Министерство имущественных отношений Московской области проверит ход работ на объектах культурного наследия в Коломне, которые вошли в губернаторскую программу «Усадьбы Подмосковья», сообщил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев. Его слова приводит пресс-служба ведомства в понедельник, 11 декабря.

«Мы и наши коллеги из Главного управления культурного наследия Московской области тщательно следим за выполнением условий аренды и восстановления памятников культуры, чтобы вовремя оказать помощь арендаторам при возникновении каких-либо трудностей. Каждая восстановленная усадьба — это наш вклад в культуру, историю и экономику региона», — сказал Аверкиев.

Проверка пройдет 12 декабря, заместитель министра имущественных отношений Равиль Саитов, в частности, посетит муниципальную усадьбу 1900 года — Дом Липгардта, усадебный комплекс купца Осетрова — памятник истории и архитектуры XIX столетия и «Корпус хозяйственный XVIII века». В сообщении пресс-службы уточняется, что один из объектов в настоящий момент находится на пути к включению в программу.

В июле прошлого года сообщалось, что усадьба «Архангельское» в Красногорском районе Подмосковья была признана самым посещаемым туристическим объектом.

Программа «Усадьбы Подмосковья» стартовала в 2013 году. Она направлена на реставрацию архитектурных ансамблей с помощью привлечения частных средств инвесторов. Всего в области расположено 320 усадеб, некоторые из них находятся в государственной собственности.

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