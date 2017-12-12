Посольство в США призвало россиян к бдительности после теракта в Нью-Йорке

Посольство России в США призвало соотечественников к бдительности и просит избегать мест массового скопления людей. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Данный комментарий пресс-секретаря посольства Николая Лахонина был выпущен после взрыва в Нью-Йорке, прогремевшего утром 11 декабря. По его словам, генконсульство не располагает данными о пострадавших россиянах.

Лахонин также указал, что методы международного терроризма одинаковы по всему миру, и только объединенными и скоординированными действиями, в том числе через возобновление антитеррористических усилий спецслужб, можно обеспечить надежную безопасность граждан.

Взрыв в районе пересечения 42-й улицы и 8-й авеню прогремел в 07:20 по местному времени 11 декабря. Бомба, которую террорист привел в действие, была сделана из 13-сантиметровой трубы, начиненной взрывчаткой, и электродетонатора. В результате атаки травмы и повреждения получили три человека, их жизни ничто не угрожает.

