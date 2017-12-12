Испанцы нашли мигранта в приборной панели BMW

Испанские полицейские арестовали 65-летнего марокканского пенсионера за попытку нелегально провезти 12-летнего мигранта через границу. Об этом сообщает The Local.

Стражи порядка на КПП между Марокко и Мелильей, испанским анклавом на границе с этим государством, нашли ребенка в приборной панели автомобиля BMW X5. Мальчика удалось обнаружить при помощи специального прибора, вычисляющего число людей в машине по сердцебиению.

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Отмечается, что подросток родом из Гвинеи находился в полуобморочном состоянии. Он еле дышал, у него была высокая температура. Мальчика отправили на медицинский осмотр. Как долго ребенок находился в приборной панели, не сообщается.

В начале октября этого года в Великобритании водитель автобуса обнаружил рядом с двигателем четырех мигрантов из Эритреи и Судана. По словам мужчины, он вез пассажиров из Франции в Британию, когда внезапно услышал стук, раздающийся в районе двигателя. Открыв крышку, он увидел нелегалов. «Один из них спросил меня: "Это Англия?"», — вспоминает британец.

Мужчина вызвал полицейских, которые с большим трудом извлекли мигрантов из моторного отсека.

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