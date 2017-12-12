Правозащитники уличили власти Европы в жестоком обращении с мигрантами

Лидеры европейских стран причастны к злоупотреблениям в отношении десятков тысяч мигрантов в Ливии. Об этом заявили в правозащитной организации Amnesty International, передает The Guardian.
Правозащитники пояснили, что европейские политики знали о том, что береговая охрана в Ливии, которую финансировал ЕС, подвергала людей пыткам и эксплуатации.
ЕС был заинтересован в том, чтобы мигрантов удерживали в Ливии.
«Жизни сотен тысяч беженцев и мигрантов в Ливии зависят от ливийских властей, военных формирований, вооруженных группировок и контрабандистов, зачастую работающих как единое целое ради финансовой выгоды», — сообщается в докладе правозащитников.
По данным Amnesty International, в настоящее время до 20 тысяч человек «находятся в переполненных, антисанитарных центрах содержания».
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Европейский союз может поддержать «проведение военных действий» для борьбы с сетями работорговцев в Ливии. При этом глава государства подчеркнул, что речь не идет о начале войны, лишь об «усиленной полицейской операции».