Правозащитники уличили власти Европы в жестоком обращении с мигрантами

Лидеры европейских стран причастны к злоупотреблениям в отношении десятков тысяч мигрантов в Ливии. Об этом заявили в правозащитной организации Amnesty International, передает The Guardian.

Правозащитники пояснили, что европейские политики знали о том, что береговая охрана в Ливии, которую финансировал ЕС, подвергала людей пыткам и эксплуатации.

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ЕС был заинтересован в том, чтобы мигрантов удерживали в Ливии.

«Жизни сотен тысяч беженцев и мигрантов в Ливии зависят от ливийских властей, военных формирований, вооруженных группировок и контрабандистов, зачастую работающих как единое целое ради финансовой выгоды», — сообщается в докладе правозащитников.

По данным Amnesty International, в настоящее время до 20 тысяч человек «находятся в переполненных, антисанитарных центрах содержания».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Европейский союз может поддержать «проведение военных действий» для борьбы с сетями работорговцев в Ливии. При этом глава государства подчеркнул, что речь не идет о начале войны, лишь об «усиленной полицейской операции».