Ученые предсказали судьбу мусульман в Европе

Исследователи из американского Pew Research Center описали три сценария роста мусульманского населения в Европе до 2050 года. Доклад доступен на сайте организации.

Ученые констатировали резкое увеличение численности мусульман в Европе в последние два года из-за притока мигрантов: к середине 2016 года их насчитывалось 25,8 миллионов человек, или 4,9 процента от всего европейского населения.

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На основании этих данных специалисты построили три модели. Согласно первой, если иммиграция из стран Ближнего Востока и мусульманских стран Африки немедленно и полностью прекратится, то к 2050-му году доля мусульман в Европе вырастет до 7,4 процента.

По второй, при которой уровень притока мигрантов в Европу сохранится на среднем уровне, доля мусульманского населения составит 11,2 процента.

Наконец, если приток мигрантов будет таким же интенсивным, как в период между 2014 и 2016 годами (миграционный кризис), к середине XXI века мусульманское население Европы достигнет 14 процентов, что почти в три раза выше нынешних показателей.

При этом ученые составили список стран, в которых доля мусульманского населения может вырасти особенно значительно. Этот рейтинг возглавила Швеция, где этот показатель может увеличиться с нынешних 8 до 31 процента при реализации третьего сценария.