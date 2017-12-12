Обучение суданских солдат российскими наемниками попало на видео

Kotsnews / Telegram

В сети появилось видео, на котором суданские солдаты тренируются под надзором бойцов российской частной военной компании (ЧВК). Ролик опубликовал в своем Telegram-канале Kotsnews военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Будни российской ЧВК в Судане (голос за кадром). Не Южном, как анонсировалось ранее, а просто в Судане», — отмечается в описании ролика.

Как видно на кадрах, трое вооруженных солдат отрабатывают штурм дома в пустыне. Голос за кадром отдает им команды на арабском языке. Один из военных во время тренировки теряет муляж гранаты, который должен был бросить при проникновении в следующую «комнату». После этого инструктор начинает материться по-русски.

По данным канала, база ЧВК располагается к северу от Порт-Судана напротив саудовской Джедды.

В начале декабря о том, что российские ЧВК готовы высадиться в Судане, сообщила «Русская служба Би-би-си». Как отмечало издание, вопрос создания российской военной базы, которая могла бы появиться в Порт-Судане на берегу Красного моря обсуждался во время визита в Россию президента Судана Омара Башира.