«Теремок» призвал перестать «кланяться в ноги» McDonald's

Основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров раскритиковал политику в отношении российского бизнеса и призвал помогать отечественным сетям, а не «в ноги кланяться McDonald's». Об этом он написал в Facebook.
Гончаров раскритиковал стоимость аренды на фудкортах, отметив, что McDonald's получает большие преференции. В частности, американская сеть быстрого питания платит за аренду помещений у станций метро «Пушкинская» и «Серпуховская» 10 тысяч рублей в год, таким образом экономя на двух точках шесть миллионов долларов в год, утверждает основатель «Теремка».
«Это скотская политика убивания и удушения собственного российского бизнеса. И при этом я должен с ними конкурировать (...) Мало того что российский бизнес гнобят, так еще и преференции дают западным сетям, — сказал предприниматель. — Мы уже на белые тарелки перешли и выслушиваем какое мы г...о от покупателей за наши цены. Мы готовим вживую из свежих продуктов, а эти твари жарят во фритюре и платят процент от оборота».
Гончаров отметил, что за три года американская сеть ресторанов быстрого питания открыла на территории России «столько точек, сколько они за все 20 лет до этого не открыли».
В октябре Гончаров сообщил, что «Теремок» испытывает проблемы и может закрыться через один-два года.
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s основана в США в 1940 году. Она занимает второе после Subway место по количеству точек во всем мире. В России сеть открыла 615 ресторанов, в том числе 73 в 2016 году. В 2017-м компания планировала открыть еще 50 торговых точек. Штат McDonald’s в России превышает 47 тысяч человек.
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