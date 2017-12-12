«Теремок» призвал перестать «кланяться в ноги» McDonald's

Основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров раскритиковал политику в отношении российского бизнеса и призвал помогать отечественным сетям, а не «в ноги кланяться McDonald's». Об этом он написал в Facebook.

Гончаров раскритиковал стоимость аренды на фудкортах, отметив, что McDonald's получает большие преференции. В частности, американская сеть быстрого питания платит за аренду помещений у станций метро «Пушкинская» и «Серпуховская» 10 тысяч рублей в год, таким образом экономя на двух точках шесть миллионов долларов в год, утверждает основатель «Теремка».

«Это скотская политика убивания и удушения собственного российского бизнеса. И при этом я должен с ними конкурировать (...) Мало того что российский бизнес гнобят, так еще и преференции дают западным сетям, — сказал предприниматель. — Мы уже на белые тарелки перешли и выслушиваем какое мы г...о от покупателей за наши цены. Мы готовим вживую из свежих продуктов, а эти твари жарят во фритюре и платят процент от оборота».

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Гончаров отметил, что за три года американская сеть ресторанов быстрого питания открыла на территории России «столько точек, сколько они за все 20 лет до этого не открыли».

В октябре Гончаров сообщил, что «Теремок» испытывает проблемы и может закрыться через один-два года.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s основана в США в 1940 году. Она занимает второе после Subway место по количеству точек во всем мире. В России сеть открыла 615 ресторанов, в том числе 73 в 2016 году. В 2017-м компания планировала открыть еще 50 торговых точек. Штат McDonald’s в России превышает 47 тысяч человек.

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