НАСА прекратило покупку мест на российских «Союзах»

НАСА не планирует покупку у «Роскосмоса» мест на кораблях «Союз», сообщает Space News.

«Сейчас мы не обсуждаем с Россией покупку дополнительных полетов», — сказал представитель американского космического агентства Кирк Ширман на конференции, посвященной предстоящему пуску к МКС корабля Dragon компании SpaceX.

По его словам, в распоряжении НАСА уже есть места для полета американских астронавтов на «Союзах» до первой половины 2019 года, что означает их возвращение во второй половине 2019 года.

«Наша уверенность в сроках запуска SpaceX и Boeing экипажей на коммерческих пилотируемых кораблях растет», — заявил представитель НАСА.

Ширман также сообщил, что не исключает покупку дополнительных мест на «Союзах», в случае если создаваемые компаниями SpaceX и Boeing корабли не будут готовы в срок.

SpaceX запланировала первый беспилотный полет Dragon 2 к МКС на апрель 2018 года, первый испытательный полет с экипажем — на август того же года. Boeing рассчитывает отправить свой корабль Starliner в марте в автономном режиме и в ноябре — с астронавтами.

С 2011 года российские «Союзы» стали единственными кораблями, доставляющими людей на МКС. Компании SpaceX и Boeing в 2014 году выиграли тендер НАСА на создание пилотируемых кораблей для МКС.