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Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди

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Авиакомпании Аляски посадят пассажиров в уродливых рождественских свитерах в самолеты вне очереди. Об этом сообщает Travel + Leisure.

15 декабря в США празднуется День уродливого рождественского свитера. В честь этого шуточного праздника авиакомпании Alaska Airlines, Virgin America и Horizon Air будут пускать на посадку без очереди тех, кто наденет свитера с принтом в рождественской тематике.

День уродливого рождественского свитера празднуется в стране более 10 лет. В честь праздника американцы носят кофты с изображениями оленей, елок, колокольчиков и прочих атрибутов в тематике Рождества.

В ноябре был создан уродливый рождественский свитер унисекс с нагрудным карманом для бутылки вина.

Американский рэпер 2 Chainz в 2016 году представил миру свой праздничный пуловер, который назвал «самым уродливым рождественским свитером в мире».

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