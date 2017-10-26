На Аляске вынесло на пляж останки загадочного существа

Ученые приступили к исследованию глубоководного загадочного существа, чьи останки были найдены на удаленном пляже в штате Аляска. Об этом пишет газета Mirror.

Белый объект длиной около полутора метров обнаружил в Бернерс-Бей местный житель Бьорн Диле, когда шел на лодке. Первоначально он думал, что это скат, но потом понял, что нашел внутренности чего-то гораздо большего. По его словам, это выглядело как разлагающаяся печень и пахло, как нечищеный рыбный трюм.

Некоторые эксперты считают, что это может быть печенью тихоокеанской полярной акулы. Однако неясно, как орган мог бы быть отделен от рыбы — этот вид встречается на глубинах около двух километров, и у него мало известных врагов-хищников.

Правда, если акула была разорвана китами-убийцами, выглядит странным, что печень — самая безопасная часть еды — оказалась на берегу нетронутой.

Также возможно, что какой-то рыбак вытащил акулу, а затем убил ее.

Тихоокеанские полярные акулы могут достигать в длину более семи метров и преимущественно питаются гигантскими тихоокеанскими осьминогами, а также морскими свиньями, лососем и иными мелкими существами.

В сентябре сообщалось, что специалисты идентифицировали загадочное зубастое существо, найденное на техасском пляже после нашествия урагана «Харви». Американский биолог Кеннет Тай из Национального музея естественной истории Смитсоновского института предполагает, что волны выбросили на берег останки острохвостого угря, относящегося к виду Aplatophis chauliodus.