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Следователи разглядели в «ВИМ-Авиа» финансовую пирамиду

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против собственника «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева, выяснив, что деятельность компании представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 12 декабря.

Расследование в отношении бизнесмена ведется по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Мурсекаев скрылся от следствия за границей, он объявлен в международный розыск. Следствие будет ходатайствовать о его заочном аресте.

Фигурантами дела также стали бывший гендиректор перевозчика Александр Кочнев (он находится под домашним арестом), его бывший заместитель — финансовый директор Алевтина Калашникова (скрылась от следствия) и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева (под домашним арестом).

По данным следствия, в 2015-2017 годах руководство авиакомпании, злоупотребив полномочиями, приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. «Фактически компания "ВИМ-Авиа" представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли», — отметили в СК.

Махинации позволяли перевозчику получать кредиты в банках и избегать санкций со стороны Росавиации.

«Зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 миллионов рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю текущего года составили более 2,5 миллиарда рублей», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Уголовное дело о злоупотреблениях Мурсекаева и его партнеров объединено с ранее возбужденным делом о мошенничестве в авиакомпании.

Компания «Вим-Авиа», которой принадлежало 20 самолетов, прекратила свою деятельность в октябре 2017 года. В сентябре перевозчик признался в отсутствии финансовых средств для продолжения работы и перестал выполнять чартерные рейсы. За границей на тот момент находились более 30,6 тысячи российских туристов, которых на родину возвращали рейсами других авиакомпаний.

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