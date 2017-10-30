«Вим-Авиа» запретили выполнять полеты

У проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа» приостановлено действие сертификата эксплуатанта, дающего право на выполнение полетов. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов, передает ТАСС.

По его словам, документ может быть аннулирован окончательно, но может быть и восстановлен.

По данным источников ТАСС, действие сертификата приостановлено с 27 октября. В настоящее время Росавиация рассматривает план по выводу перевозчика из кризиса, предложенный бизнесменом Борисом Карловым.

23 октября распространилась неофициальная информация о том, что Карлов предложил Минтрансу план по спасению «ВИМ-авиа». В его подготовке, кроме компании предпринимателя Aurora Investments, участвовали банки-кредиторы и сотрудники финансовой дирекции проблемной авиакомпании.

Авторы плана проанализировали имевшийся у «ВИМ-Авиа» парк воздушных судов, а также карту маршрутов, определила наиболее рентабельные из них. Также был подготовлен предварительный прогноз операционных и финансовых показателей перевозчика.

Рассматривается возможность конвертации задолженности перевозчика в капитал компании «ВИМ-2», а также ведутся переговоры с топливными компаниями и аэропортами по поводу реструктуризации долгов.

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В конце сентября 2017 года авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила, что прекращает выполнять чартерные рейсы из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Позднее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович утвердил директиву, в которой «Аэрофлоту» было предложено использовать собственные средства для финансирования операционной и финансовой деятельности «ВИМ-Авиа». Общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа», по оценкам Росавиации, на начало октября составляла около 10 миллиардов рублей.

В настоящее время Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа».