Золотое платье Бейонсе ошеломило поклонников

Певица Бейонсе опубликовала фотографию в золотом вечернем платье в своем Instagram-аккаунте. Поклонники исполнительницы назвали платье невероятным.

«Ты королева! Это платье будто сделано из чистого золота!» — написал один из пользователей в комментариях под снимком. Некоторые также называли Бейонсе богиней и даже матерью.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Dec 12, 2017 at 3:00pm PST

«Все, что она делает, великолепно», — отметил redd_savag3. При этом многие заметили, что платье певице идет, и даже поинтересовались, не сделано ли оно из драгоценного металла на самом деле.

В конце ноября сообщалось, что пользователи сети разозлились из-за джемпера за 55 долларов из рождественской коллекции певицы Бейонсе. Юзеры решили, что белая надпись на черной кофте выглядит так, будто написана рукой ребенка.

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