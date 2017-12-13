Мэйуэзер захотел выступать в UFC и зарабатывать много денег

Американский боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что готов подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщает Boxingscene.

По словам боксера, он решил стать бойцом смешанного стиля (ММА). «Я готов вернуться и подписать контракт с UFC. Могу провести в октагоне три или четыре боя и заработать миллиард. Я же Флойд "Деньги" Мэйуэзер», — отметил спортсмен.

Мэйуэзер также поблагодарил болельщиков за поддержку. «Я люблю вас, а вы, черт возьми, меня», — добавил американец.

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7 декабря американец в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что намерен получить российское гражданство. Он сообщил, что в России его интересуют девелоперский и банковский бизнесы.

В августе 2017 года Мэйуэзер победил чемпиона UFC Конора МакГрегора в бою по правилам бокса, заработав около 300 миллионов долларов. Сразу после поединка боксер объявил о завершении спортивной карьеры. Всего 40-летний спортсмен провел на боксерском ринге 50 боев и одержал 50 побед.

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