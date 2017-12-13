Россиянам дадут почувствовать себя британцами и австралийцами

Минкомсвязь разработала концепцию единого маркетплейса государственных услуг. Ее могут запустить уже в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Козырева.

Ведомство предлагает создать цифровую государственную платформу в интернете, которой будут пользоваться граждане и бизнес. По словам замминистра, такой маркетплейс должен обеспечить единый поиск и навигацию по ресурсу, а также позволить осуществлять обратную связь как с федеральными, так и с региональными государственными органами.

«Нам нужен маркетплейс, такой как "Яндекс.Маркет", на котором все органы государственной власти — федеральные, муниципальные, региональные, судебная система, парламент — могли бы размещать свой контент, свои сервисы», — сказал замминистра.

Концепция уже одобрена вице-премьером Аркадием Дворковичем. «Сейчас мы готовим решение правительства о том, чтобы уже в 2018 году запустить в стране такой единый маркетплейс с качественным интерфейсом», — добавил Козырев.

Замминистра отметил, что в настоящее время в России существует более пяти тысяч государственных интернет-порталов. При этом в некоторых странах, в частности, в Великобритании и Австралии, уже начали объединять государственные сайты в единую систему.

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