Три миллиона россиян воспользовались услугами Личного кабинета ПФР в 2017 году

За десять месяцев 2017 года 1,2 миллиона россиян назначили себе пенсию через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Это на 440 тысяч больше, чем за весь 2016 год, говорится в сообщении ПФР.

За этот же период определились со способом доставки пенсии почти 1,9 миллиона человек, что почти на 800 тысяч больше, чем за весь 2016 год.

В сообщении ПФР отмечается, что назначение пенсии и выбор способа ее доставки — это две электронные услуги, которые уже не первый год показывают максимальный прирост пользователей. В 2016 году пенсию через сайт ПФР назначили в 11 раз больше человек, чем в 2015 году, определились со способом ее доставки — в 14 раз больше.

В некоторых регионах доля граждан, подавших заявление на назначение или смену доставки пенсии в электронном виде, превышает 90 процентов: Республика Карелия (95,7 процента), Республика Бурятия (94,8 процента), Республика Адыгея (93,2 процента), Тамбовская область (93,1 процента), Волгоградская область (93 процента).

Несмотря на то, что год еще не закончился, обращение к большинству ключевых электронных сервисов ПФР уже превысило уровень всего 2016 года, говорится в сообщении. Ряд услуг превосходит уровень 2016 года вдвое и даже втрое. Двойное превышение показывают электронные обращения на выдачу материнского сертификата, назначение ЕДВ и заказ справки о размере пенсии и соцвыплат; тройное превышение – электронное заявление о распоряжении средствами материнского капитала и о назначении выплат из средств пенсионных накоплений.

Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет. Все сервисы, которые предоставляются в электронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.

Важно отметить, что электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но в мобильном приложении для смартфонов, которое ПФР представил весной этого года.

