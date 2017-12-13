У египетской мумии обнаружили рак

Американские специалисты из больницы «Краус» в Сиракузах (штат Нью-Йорк) обнаружили раковую опухоль у египетской мумии, возраст которой достигает около двух тысяч лет. Об этом сообщаетcя на портале BGR.

Ученые провели сканирование мумии, прозванной Хен (Hen), с помощью компьютерной томографии, чтобы определить причины смерти египтянина. Оказалось, что на малоберцовой кости находилась опухоль, по всем признакам — злокачественная.

По словам исследователей, древние египтяне не знали о смертельном заболевании и не умели его лечить. В то же время возможно, что египтянин мог умереть во время операции. Известно, что грубые и опасные хирургические вмешательства проводились в Древнем Египте и часто приводили к смерти.

Это не первая попытка ученых выяснить причины смерти древнего египтянина. В 2006 году Хена тоже сканировали, но без успеха. С тех пор оборудование было модернизировано, в частности, количество детекторов у томографа увеличили с 16 до 320.

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