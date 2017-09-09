Древнюю гробницу ювелира фараонов нашли в Египте

В районе египетского города Луксор нашли гробницу, принадлежавшую ювелиру фараонов, который жил более 3,5 тысячи лет назад. Об этом объявил министр по делам древностей Халед аль-Анани, сообщает в субботу, 9 сентября, Associated Press.

Гробница расположена на западном берегу реки Нил в месте, где хоронили людей высокого социального статуса. Министр рассказал, что она находилась не в самом лучшем состоянии.

При раскопках в гробнице обнаружили саркофаги с мумиями, статую ювелира и его жены, а также погребальную маску. Кроме того были найдены керамические изделия тех времен.

По словам аль-Анани, в целом обнаружение такого захоронения — достаточно скромное открытие, однако власти ожидают, что это поможет развитию туризма. Министр также отметил, что находка была сделана египетскими археологами, а не зарубежными специалистами.

ТАСС пишет, что захоронение принадлежало ювелиру по имени Аменхет, его открыли для посещений. Кроме того, в ближайшее время будут официально представлены еще четыре гробницы эпохи Древнего Египта.

8 сентября РИА Новости сообщало, что немецкие ученые раскопали в районе Луксора массовое захоронение бедных эпохи Древнего Египта. Археологи полагают, что оно принадлежало людям, которые не могли себе позволить отдельную усыпальницу.

В июне были обнаружены самые древние монументальные иероглифы, нанесенные на камень. Возраст надписей, найденных на месте раскопок древнеегипетского города Эль-Каб, составляет более пяти тысяч лет.