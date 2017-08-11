В Китае задержаны 32 расхитителя гробниц

Китайские полицейские задержали 32 человека, подозреваемых в хищениях артефактов из древних захоронений. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Хуашанбао». Еще 54 члена преступного сообщества объявлены в розыск.

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Во время обысков у злоумышленников было изъято около 300 предметов старины, три из них относятся к категории высшего национального достояния, 6,3 миллиона юаней (около 950 тысяч долларов) и 16 транспортных средств.

Группировка черных копателей орудовала в северо-западной провинции Шэньси. По мнению следователей, злоумышленники причастны к хищениям реликвий из могил эпохи династии Западная Чжоу (1046-770 годов до нашей эры).

9 марта в Китае четыре человека погибли от удушья, вызванного ядовитыми парами, во время попытки вскрыть древнюю гробницу. Копатели пытались проникнуть в усыпальницу в поисках захоронений членов династии Сун в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу.