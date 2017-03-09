Четыре человека погибли в результате отравления газом в китайской гробнице

В Китае четыре человека погибли от удушья, вызванного ядовитыми парами, после попытки вскрыть древнюю гробницу. Об этом сообщает The South China Morning Post.

«Расхитители гробниц» пытались проникнуть в усыпальницу в поисках захоронений членов династии Сун в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу. По информации местной газеты Guiyang Evening News, во время происшествия восемь человек находились на глубине нескольких метров, двое других следили за входом.

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Для расчистки прохода к захоронениям воры использовали буровые машины. При этом вход в подземлье был занавешен ватным одеялом, что привело к накоплению токсичных газов. Трое погибли на месте, один скончался в больнице. Еще четверо получили тяжелые отравления.

При первичном опросе в больнице охотники за сокровищами назвались горняками, что вызвало недоумение среди медицинского персонала, так как в районе Цзуньи отсутствуют угольные шахты. Администрация госпиталя вызвала полицию и оставшихся двоих черных копателей арестовали.

Это уже не первый случай удушения газом в Китае. В 2015 году в деревне Чэнцзяо в провинции Хэнань трое мужчин потеряли сознание из-за нехватки кислорода при попытке вскрыть древнюю усыпальницу.