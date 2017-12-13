Омский боец ММА задушил буксировочным тросом владельца Lexus ради машины

Гособвинитель попросил приговорить к 23 годам заключения бывшего омоновца и бойца смешанного стиля (ММА) Серика Батталова, признанного присяжными виновным в убийстве владельца дорогого внедорожника Lexus, передает РИА Новости.

29-летнему подсудимому вменяется разбой и убийство, напомнил в ходе прений в Омском областном суде гособвинитель.

По данным следствия, 17 марта Батталов вместе со своим знакомым — 26-летним охранником ЧОП — приехали под видом покупателей к продавцу внедорожника Lexus GX460, которого нашли по объявлению на сайте по продаже машин. Под предлогом тест-драйва они предложили владельцу покататься и в безлюдном месте напали на него. Потерпевший выбежал из автомобиля, но Батталов с приятелем догнали его и стали избивать. Когда автовладелец потерял сознание, его задушили буксировочным тросом. Тело преступники вывезли в лес, там облили бензином и сожгли, останки закопали.

После этого Батталов, как считает следствие, и его сообщник передали Lexus знакомой, которая обещала за него после оформления документов 1,5 миллиона рублей. Но сделка сорвалась, потому что мужчин задержали.

«Когда Батталов, занимавшийся смешанными единоборствами, и его друг избивали потерпевшего, проходившая мимо пожилая женщина видела это и слышала крики потерпевшего о помощи», — сообщили в Следственном комитете. Она запомнила номер автомобиля и сообщила о случившемся охраннику гипермаркета, который немедленно позвонил в полицию. В полицию также обратилась жена владельца внедорожника, обеспокоенная долгим отсутствием мужа.

20 марта была задержана знакомая Батталова, ехавшая на похищенном автомобиле. Затем оперативники вышли на след спортсмена. Его сообщник был найден мертвым с признаками удушения в автомобиле Toyota на территории садоводческого товарищества. В рамках экспертиз было установлено, что мужчина совершил суицид.

Батталов на допросе дал подробные показания об обстоятельствах убийства и указал место захоронения тела потерпевшего. Однако на судебном процессе с участием присяжных он изменил показания, заявив о своей невиновности, и попытался переложить вину на умершего подельника.

1 декабря присяжные единодушно признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

На момент совершения убийства спортсмен отбывал условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью. В связи с этим гособвинитель просил суд зачесть ему предыдущую судимость.

Приговор будет оглашен 14 декабря.