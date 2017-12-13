Россияне начали сметать полки магазинов перед Новым годом

Средний чек россиянина после похода в магазин в ноябре составил 543 рубля. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир». Копия документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ноябре средний чек увеличился на 2,6 процента по сравнению с уровнем октября, прибавив 11 рублей. Эксперты связывают рост общих повседневных расходов с приближением Нового года.

Увеличение среднего чека зафиксировано во всех федеральных округах, кроме Приволжского и Северо-Западного. Больше всего средний чек увеличился в Дальневосточном федеральном округе, прибавив 6,2 процента. В Москве и Санкт-Петербурге средний чек вырос на 0,9 процента и 2,6 процента соответственно. Отмечается, что в целом в ноябре больше покупок совершали не жители мегаполисов, а жители полумиллионников и стотысячников.

Согласно исследованию, в разрезе года средний чек «похудел» на пять рублей (0,9 процента), что с учетом накопленной инфляции говорит о его сокращении почти на 3,5 процента.

Средний чек была рассчитан на основе информации о тратах 30 тысяч покупателей в 180 городах с населением свыше 100 тысяч человек.

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