Школа проиллюстрировала детскую акцию свитером со сношающимися оленями

Начальная школа в Великобритании предложила своим ученикам поучаствовать в благотворительной акции, прикрепив к уведомлению картинку с неприличным свитером с оленями. Об этом сообщила газета Metro.
На сайте школы Hyde Park Junior School появилось объявление о Дне рождественских свитеров, который пройдет 15 декабря. В этот день ученикам разрешается прийти не в форме, а в теплой одежде с новогодней тематикой и поучаствовать в благотворительной кампании. В качестве иллюстрации к новости ее автор прикрепил изображение серого свитера, на котором вышиты две пары сношающихся оленей.
Как только родители обратили внимание на конфуз и пожаловались в администрацию школы, изображение было удалено с сайта. Директор учебного заведения Тина Джексон (Tina Jackson) призналась, что они «недостаточно внимательно посмотрели на него». Она извинилась перед родителями и выразила надежду, что акцию все же поддержат.
День рождественского свитера — ежегодная благотворительная акция, инициированная фондом Save the Children («Спасти детей») в 2012 году. В этот день людям предлагают сделать мир лучше, надев праздничный свитер и пожертвовав минимум один фунт (приблизительно 79 рублей) на благотворительность.
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