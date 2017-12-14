Выяснено отношение Кремля к Telegram-каналам

Кремль анализирует информацию, появляющуюся в Telegram, однако своего канала в этом мессенджере не имеет. Об этом телеканалу «Россия 24» рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Видео доступно на YouTube-канале «России 24» (с 19:15).

«Мы не ведем Telegram-каналы, мы их читаем. Мы их пытаемся анализировать, и, безусловно, мы этот анализ докладываем президенту: то есть мы составляем отдельные дайджесты по Telegram-каналам», — сообщил Песков.

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«Это новое явление. У нас ведутся споры, что это — поступательное развитие в плане средств массовой информации или это регрессивное развитие», — добавил пресс-секретарь президента. По его мнению, в Telegram-каналах идет «потеря качества, но увеличение скорости».

Песков указал, что предпочитает более вдумчивую, проверенную, аналитическую и солидную информацию. «В этом плане со многими продуктами телеканалов Telegram-каналы не могут соперничать», — сказал он. Также Песков считает, что печатные СМИ уже потеряли свою роль как первичного источника и предрек им судьбу «анализатора вчерашних новостей».

«Интернет начинает господствовать, такие ресурсы, как Telegram-каналы, находят свое проявление в других средах, но все это связано со скоростью в ущерб качеству, поэтому к этому нужно относиться очень дозировано», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также сказал, что у президента Путина никогда не было проблем с донесением своей точки зрения до массовой аудитории. «Более исчерпывающего, более детального, более профессионального первого источника информации, чем Путин, в нашей стране найти практически невозможно», — заявил Песков.

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