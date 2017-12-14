Песков назвал причины информационной войны против России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» назвал причины, по которым против России ведется информационная война. Видео доступно на YouTube-канале «России 24» (с 19:15).

«То, что мы сейчас наблюдаем, это конфронтация, которая связана, наверное, с попытками задушить суверенность России, суверенный голос России. С попытками задушить растущие возможности и способности России доносить свой голос до мирового сообщества, растущий потенциал, в том числе и технологический, с точки зрения информационных технологий, доносить свой голос в плане опровержения тех лживых новостей, которые идут в отношении нашей страны», — заявил Песков.

«Они недовольны, пытаются нас задушить. Мы отвечаем», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Также Песков сказал, что некоторые работающие в России иностранные СМИ являются ангажированными, однако они продолжают свою деятельность в России, не встречая препятствий со стороны кого бы то ни было. «Эти СМИ имеют возможность работать свободно у нас в стране. И, наверное, это то, чем мы гордимся. И то, кстати, на что мы призываем наших партнеров обратить внимание в плане того, какие условия работы создаются здесь для зарубежных СМИ», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России указал, что закон об иностранных агентах не препятствует деятельности зарубежных журналистов. «Он лишь ее регламентирует и, скажем так, добавляет обязанности совершать для этих СМИ определенные действия», — подчеркнул он.

Песков заверил, что никаких ограничений для иностранных журналистов для посещения пресс-конференции президента Владимира Путина, которая состоится 14 декабря, не существует. «Все, кто подал заявку, и все, кто в ладах с законом нашим смогут принять участие, а СМИ действуют на основе закона о СМИ», — указал он.

5 декабря Минюст России включил в реестр иностранных агентов девять СМИ, в том числе «Радио Свобода» и «Голос Америки». Сообщалось также, что всем изданиям, признанным иностранными агентами, закроют доступ в Госдуму.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 14 декабря. Ее начало запланировано на 12:00 мск.

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