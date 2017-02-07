СМИ сообщили о подготовке США к информационной войне против России

В США начнут вести информационную войну против России через Центр глобального взаимодействия. Об этом сообщает Daily Beast.

Сотрудники центра станут отслеживать «иностранные пропагандистские кампании, анализировать тактику и оказывать им сопротивление, выделяя гранты зарубежным журналистам, гражданским организациям и частным компаниям». Среди них Bellingcat или StopFake.org.

По информации издания, «малоизвестному межведомственному учреждению в Госдепартаменте США» в течение двух лет на эти цели будет выделено 160 миллионов долларов. Кроме того, с инициативой увеличить финансирование организации еще на 100 миллионов выступили сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин. На эти деньги они планируют поддержать «объективную российскую журналистику».

Центр глобального взаимодействия появился во времена президентства Барака Обамы для противодействия террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Расширить сферу его действия предложили сенатор-республиканец Роберт Портман и демократ Крис Мерфи. Начать работу он должен позднее в 2017 году.